الأسدي: المسعودي أكبر من منصب رئيس هيئة الحج

وقال الأسدي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الشيخ سامي المسعودي موجود على رأس هيئة الحج والعمرة ولا جديد في قرار تعيينه".

وأضاف الأسدي: "إذا اعتبر رئيس الوزراء تكليفه مجاملة لتحالف الفتح، فالشيخ المسعودي أكبر من هذا المنصب".