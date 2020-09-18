الأسدي: المسعودي أكبر من منصب رئيس هيئة الحج

رأى القيادي في تحالف الفتح أحمد الأسدي، أن رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، "أكبر من المنصب" الذي كُلِفَ به، فيما أشار إلى أنه موجود على على رأس الهيئة "ولا جديد في قرار تعيينه".
وقال الأسدي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الشيخ سامي المسعودي موجود على رأس هيئة الحج والعمرة ولا جديد في قرار تعيينه".
وأضاف الأسدي: "إذا اعتبر رئيس الوزراء تكليفه مجاملة لتحالف الفتح، فالشيخ المسعودي أكبر من هذا المنصب".
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