وفاة 144 شخصا وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 23952 حالة، فيما بلغ إجمالي المصابين 416198 حتى الآن.
وقالت الوزارة إن 3869 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.
وأعلنت في بيان اليوم الخميس، أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 13 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
وقالت الوزارة إن 3869 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.
وأعلنت في بيان اليوم الخميس، أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 13 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
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