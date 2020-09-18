المنافذ الحدودية تصدر توضيحا لفيديوهات تظهر دخول زائرين من إيران برا

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نميوز نسخة منه، "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتناول محاولات دخول الزائرين من جمهورية إيران الإسلامية إلى الحدود العراقية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين"، مؤكدة "التزامها الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي أكدت إغلاق الحدود البرية أمام دخول الزائرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء بسبب انتشار جائحة كورونا وللحفاظ على أبناء شعبنا من انتشار هذا الوباء".واضافت، أن "الالتزام بالضوابط والتعليمات نصت على خروج العراقيين عبر الحدود البرية من هم بصفة طلاب في الجامعات الإيرانية والمرضى (السرطان وبتر أحد الأطراف وأصحاب الضغط العالي الذين يتعذر مرضهم من السفر جوا) خلاف ذلك كافة منافذنا مغلقة بالكامل، وتم تعزيز الواقع الامني كأجراء وقائي لمنع أي خرق بالتعاون والتنسيق المشترك مع قيادة العمليات المشتركة".

ودعت الهيئةى الى "التواصل للحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية لتلافي التحريف وعدم الموضوعية في كل ما ينشر".