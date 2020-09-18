هجوم واسع على اصالة بسبب البومها الجديد.. هل أساءت للنساء والدين؟

أغنية "رفقاً"، من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، وهي أغنية اجتماعية باللغة العربية.

ودشن رواد موقع "تويتر" هاشتاغ تحت عنوان "أصالة اخرسي" بسبب ما رأوه إهانة للمرأة وتقليل من شأنها خاصةً في المقطع الغنائي الذي جاء في أغنية "رفقا"، والذي قالت فيه: رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيراً بالنساء.. فقد خلقن بضعفهن.. وزادهن الله حياء.وهاجم قطاع كبير من الفتيات أصالة على خلفية وصفها للنساء بالضعيفات، وأطلق المغرودون هاشتاغ باسم #أصالة_اخرسي ، وقال حساب يحمل اسم بوجي: "النساء خلقوا بضعفهن، إذا انتي ضعيفة مو كل النساء ضعيفات نفسك! هذي إهانة للكل النساء اللي احبهم ما اسمح لك تهينينهم."

الهجوم على الأغنية لم يقتصر فقط على مسألة وصف النساء بالضعيفات، وإنما كذلك لسبب ديني وهو استخدام حديث شريف في أغنيتها، وهو الحديث الذي تأتي في أوله عبارة "استوصوا بالنساء خيرا"، وهي الموجودة نصاً في الأغنية.

فيما دافع حساب باسم "حنين" عن أصالة قائلة: "النساء مو ضعيفات لكن أصالة مو قصدها ضعيفة نفس الضعف اللي قاعدين تفهمونه، قصدها ضعيفه بمشاعرها، ترا في فرق ياخي فكرو شوي خلو عندكم عقل استخدموا عقولكم يا حبيبه".

وقال حساب يحمل اسم فتاة يوليو: "ليش الهجوم هذا.. الضعف المقصود بالبُنية الجسمانية والعاطفة اللي تطغى على اي إمرأه مهما كانت قوية.. وتظل هذي وصية الرسول لكل ذكر يشوف حالة على من ربته وكملت دينه وبناته اللي بسببهن يدخل الجنه.. ابداً هالاغنية ماتتكلم على ان المرأه ضعيفة بالشكل السيئ اللي تشوفوه".

يذكر أن أصالة نصري قد أطلقت ألبومها الخليجي "لا تستسلم" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويحتوى الألبوم على 20 أغنية خليجية تعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين من السعودية.