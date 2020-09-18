'خلاف عشائري قديم' يتسبب بمقتل رجل وإصابة نجله في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، بأن رجلاً قتل وأصيب نجله بإطلاق نار جراء "خلاف عشائري قديم" في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين فتحوا ظهر اليوم، نيران أسلحتهم الرشاشة صوب رجله ونجله في منطقة خمسة ميل بمحافظة البصرة، ما أسفر عن مقتل الرجل وإصابة ابنه بجروح".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الحادث ناتج عن خلاف عشائري قديم".
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