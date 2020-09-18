خريف 2020.. 4 تسريحات شعر ستكون موضة الموسم

مع اقتراب الخريف، لا شك أنك تستعدين لاستبدال خزانة ملابسك الصيفية بمظهر خريفي دافئ، وقد حان الوقت أيضاً للتفكير في إطلالتك وتسريحات الشعر التي بالإمكان اعتمادها في هذا الموسم. ولمساعدتك في الاستعداد لإطلالات أنيقة وراقية في خريف 2020، نرصد لك في هذا المقال، أربع تسريحات شعر ستكون رائجة جداً الى درجة سترينها في كل مكان.

1- تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي

تعود تسريحة الشعر نصف الرفوع الويفي الى فترة الخمسينيات، إلا أنها ستكون رائجة جداً خلال خريف 2020، حيث بإمكانك اعتمادها في العمل وفي السهرات والمناسبات أيضاً، وهي من أفضل الطرق للحصول على مظهر ناعم وأنيق في الوقت نفسه، ولإبراز ملامح وجهك. 2- تسريحة الشعر الملفوف المنسدل

إذا كنت ترغبين في إطلالة كلاسيكية وناعمة، لا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر الملفوف المنسدل، وهي تناسب بشكل خاص الشعر الطويل ومتوسط الطول. ترتكز هذه التسريحة على خصلات الشعر الملفوفة بشكل ضيق جداً من الجذور وحتى الأطراف، والمنسدلة، الى جانب الفرق الوسطي. Advertisements 3- تسريحة ذيل الحصان الفوضوية

يسجل هذا الخريف عودة قوية لتسريحة ذيل الحصان، ولكن بأسلوب عصري غير تقليدي، وذلك على طريقة عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، وهي تناسب كثيراً الشعر القصير والخفيف، كونها تجعله يبدو أكثر طولاً وحجماً وكثافة. واحرصي على اعتماد الفرق النصفي مع بعض خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه. 4- تسريحة ذيل الحصان المضفرة