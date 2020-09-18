الخليج 365الجمعة 2020/9/18 03:14 م بتوقيت أبوظبي
قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الجمعة، إن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا لحل الأزمة انتهت بالفشل الذريع.
وأضاف حفتر أن "المبادرات التي قدمت سابقًا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي"
وأكد على أن استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر حفتر: جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا انتهت بالفشل الذريع المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.