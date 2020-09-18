حفتر: جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا انتهت بالفشل الذريع المزيد

قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الجمعة، إن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقًا لحل الأزمة انتهت بالفشل الذريع.

وأضاف حفتر أن "المبادرات التي قدمت سابقًا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي"

وأكد على أن استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.