شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر"دينية البرلمان"عن مرتزقة الإخوان: يعيشون على التمويلات ولا نلقى لدعواتهم بالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابي وقنواتها الشيطانية ما هي إلا مجرد أبواق تتنفس كذبا طوال الوقت، وذلك من خلال صناعة تقارير كاذبة وأخبار مفبركة وشائعات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، متابعا:" هذه الجماعة المرتزقة التي تعيش على التمويل التركى والقطرى والإعانات لا يعنيها سوى استمرار الحصول على التمويل وفي اللحظة التي يتوقف التمويل نجدهم يكثفون هجومهم على مؤسسات الدولة المصرية".

ولفت أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن هذه القناة الإرهابية تتحدث كذبا عن المساجد، وفى حقيقة الأمر هذا الملف شهد طفرة حقيقية خلال السنوات القليلة السابقة، وهناك اهتمام منقطع النظير بهذا الأمر على وجه التحديد، وكافة الموضوعات التي تتطرق لها الجماعة الإرهابية من خلال قنواتها الإرهابية ومنصات التواصل الاجتماعى لا تمت للواقع بصلة، وخير دليل على ذلك أن هذه القنوات الشيطانية تعتمد على تصريحات وصور مفبركة ومغلوطة ولا دليل لديها لما تتحدث عنه بل هو أمر من نسج الخيال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كافة هذه الدعوات التحريضية التي تدعو للعنف وتلك التي تهدف لتشويه صورة مؤسسات الدولة والتقليل من حجم الإنجازات يقابلها المصريين بمزيد من الإصرار على مواصلة البناء و سلسلة الإنجازات التي بدأت خلال السنوات القليلة السابقة، ومن ثم وعى المصريين أفشل كافة هذه المخططات وكان لها بالمرصاد، ولن تستطيع هذه الجماعات الإرهابية ان تنال من عزيمة المصريين، قائلا:" نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ولن نلقى لمثل هذه الدعوات بالا، وعلى الجماعات الإرهابية ان تتقى الله".

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