شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تضامن البرلمان يكشف دور التمويل ككلمة سر فى هجوم قنوات الإخوان على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية تتلقى تمويلا من الدول الراعية للإرهاب من أجل تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية، وتعتمد في المقام الأول والأخير على صناعة الكذب والأخبار الكاذبة والمفبركة، وهذا ليس بجديد على الجماعة الإرهابية التي تعمل منذ اللحظة الأولى لتأسيسها على الدعوى للتحريض ونشر العنف ونبذ الأخر، وتتلقى مليارات الجنيهات في سبيل تحقيق هذه الأهداف الخبيثة.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن الجماعة الإرهابية تستغل قنواتها الراعية للإرهاب ومنصات التواصل الاجتماعى واللجان الإلكترونية من أجل مواصلة التحريض والتشكيك، والترويج لهذه الأخبار الكاذبة، وتشويه صورة المشروعات القومية ومؤسسات الدولة، والحديث دوما حول الطبقة المتوسطة، وملف الرعاية الاجتماعية على وجه التحديد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن وعى المصريين أفشل مخطط الجماعة الإرهابية ودعوات التحريض التي كانت تسعى للوصول إليها، وهذا يعود للثقة المطلقة في القيادة السياسية وفى نفس الوقت نتائج المشروعات القومية في مختلف القطاعات على صعيد كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذا أبلغ رد على كافة الادعاءات التي تطلقها الإرهابية، متابعا: فهم يتحدثون عن وقائع غير موجود سوى في خيالهم فقط، وما يتم على الأرض من مشروعات ونتائج واهتمام كبير جدا بملف الرعاية الاجتماعية لم نشهده من قبل أمر مختلف تماما عن كل ما تصدره هذه الجماعات الإرهابية من صور سلبية عن المجتمع".

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