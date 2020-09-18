أوقاف جنوب سيناء: لم نرصد مخالفات خلال صلاة الجمعة وبدأنا تعقيم المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، على التزام جميع مساجد المحافظة، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال أداء صلاة الجمعة، ولم تُرصد أي تجاوزات من قبل المواطنين، أو المسؤولين بالمساجد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له اليوم الجمعة، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية على تواصل مستمر بإدارات الأوقاف بمختلف المدن، والتأكيد على مسئول كل مسجد بالمتابعة المستمرة، والالتزام بكافة القرارات الوزارية.

وأوضح أنه جرى رش وتعقيم المساجد عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وكذلك جميع المناطق التي يمكن أن يلامسها المصليين خلال تواجدهم بالمسجد، كإجراء احترازي، لتكون المساجد مؤهلة لاستقبال المصلين على مدار اليوم دون تخوف.

وأشار إلى أن مديرية الأوقاف وضعت خطة في ظل أزمة كورونا المستجد تضمنت وجود الأئمة والعمال داخل المساجد منذ صلاة الفجر للإبلاغ عن أي مخالفة، ومنع أي تجمعات من الممكن أن تحدث، للحد من انتشار الفيروس، وتواجد المفتشين في مناطقهم لإبلاغ حين ورود أي شكاوى ورفعها لغرفة عمليات المديرية مباشرةً.