وزير القوى العاملة يبحث إنهاء مشاكل "نقابة البحارة" في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، مساء أمس الخميس بديوان عام الوزارة لمناقشة مشكلات البحارة في المحافظة وعدد من عمال المواقع الصناعية.

وأوضح كمال أن اللقاء تناول أيضًا أوضاع مراكز التدريب التي يصل عددها إلى 15 مركزا تتبع جهات عدة، وضرورة استغلالها والاستفادة منها لتدريب الشباب بما يؤهلهم لسوق العمل.

وطالب عضو مجلس النواب من الوزير حل مشكلة نقابة البحارة بالسويس، فضلا عن المشكلات المالية الخاصة بصندوق الطوارئ بشركة المصرية الأنود للبلوكات الكربونية بالسخنة، وتوقف صرف الإعانة الشهرية للعمال المفصولين.

وقدم كمال، ورقة عمل حول مراكز التدريب والشركة المصرية للأنود، ووعد الوزير بحل المشكلات، كما طمأن الوزير وفد نقابة البحارة بالسويس ووجه باتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلاتهم في أقرب وقت.