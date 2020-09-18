محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن القبض على عنصر إجرامي في أسيوط وبحوزته قطعتي سلاح ناري و225 طلقة نارية عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية. كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (رشاش جر ينوف، 50 طلقة نارية من ذات العيار ، بندقية آلية وعدد 6خزن لذات السلاح وعدد 175طلقة نارية من ذات العيار، عدد 2 دراجة نارية ) في حملة أمنية استهدفت ( إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بناحية المعايدة الشرقية دائرة المركز ) وذلك بمحل اختبائهما بأحد المنازل الكائنة بذات القرية محل إقامتهما ، ولدى وصول القوات بالقرب من مكان اختبائهما بادر المذكورين بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأسفر التعامل عن هروب أحدهما إلى منطقة الزراعات المتاخمة متخلياً عن السلاح الناري الذى كان بحوزته ، وأمكن ضبط الآخر وتبين إصابته بطلق ناري "سطحي" . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط العنصر الهارب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بـ "رشاش جرينوف" وعقب تبادل لإطلاق النار.. ضبط عنصر إجرامي في أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.