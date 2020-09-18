صور.. أوقاف الأقصر تفتتح 3 مساجد عقب تجديدها

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر 3 مساجد، اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من أعمال إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة.

واحتفل أهالي القرى الواقعة بها هذه المساجد بإقامة أول صلاة جمعة بها، بحضور قيادات الدعوة بإدارات بندر الأقصر والزينية وأرمنت وغيرها من الإدارات التابعة للمديرية، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وعدد من المواطنين.

قال الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر إن المساجد الثلاث هي من بين المساجد التي جرى الانتهاء من إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة.

وأوضح أنها "مسجد الغرز في قرية الغرز بمركز ومدينة أرمنت، ومسجد النور بمدينة الأقصر، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينية.