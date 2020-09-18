صور.. فحص 637 مواطنًا ضمن قافلة طبية مجانية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية الصحة في بني سويف قافلة طبية في قرية الحيبة بمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

شارك في القافلة الدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وجرى توقيع الكشف على 637 مواطنًا، وإجراء 44 تحليل دم، و14 تحليل طفيليات، و15 أشعة، 7 موجات فوق صوتية، تحويل 14 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، كما جرى عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ60 مواطنا.

تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ99 سيدة عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد - أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.