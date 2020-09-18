يصل إلى 15 مليون جنيه.. تفاصيل قرض تشطيب الشقة من بنك أبوظبي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري: يقدم بنك أبوظبي الأول مصر، قرض لتشطيب الوحدات السكنية تحت اسم (قرض الشقة) بهدف مساعدة العملاء سواء موظفين حكومة أو قطاع خاص، أو أصحاب المهن الحرة على تشطيب مقر سكنهم سواء فيللات أو وحدات سكنية جديدة أو قائمة. تفاصيل القرض: قيمة القرض: تصل إلى 15 مليون جنيه. نسبة تمويل البنك: يصل إلى 40% من إجمالي قيمة العقار مقابل سداد العميل 60% من إجمالي التكلفة. فترات سداد القرض: تصل إلى 15 سنة كحد أقصى. عمر العميل: من 25 سنة إلى 65 عاما. الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريا. Advertisements نسبة الفائدة: 16.25% متناقصة. المستندات المطلوبة بطاقة رقم قومي سارية فاتورة مرافق حديثة خطاب من جهة العمل أو كشف حساب بنكي للموظفين. صورة السجل التجاري، وكشف حساب بنكي، والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة. يمكن للبنك طلب مستندات إضافية بناء على موقع و نوع العقار.

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