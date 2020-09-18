فرنسا / "حرّروا خالد درارني"... وقفة تضامنيّة مع الصحفي الجزائري المحكوم بالسّجن

شارك مساء أمس الثلاثاء، نحو 50 مدافعا عن حرية الصحافة وممثلون للجالية الجزائرية في وقفة تضامنية مع الصحفي الجزائري خالد درارني، المحكوم في بلاده بعامين سجنا مع النفاذ.

وبمبادرة من بلدية الدائرة الباريسية الثالثة، علقت لافتة كبيرة كتب عليها "حرروا خالد درارني".