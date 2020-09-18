الجزائر/ الحكم على الصحفي خالد درارني بعامين سجنًا مع النفاذ

أصدر مجلس قضاء العاصمة أمس الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة سنتين في حق الصحفي خالد درارني وغرامة مالية .

وتم الحكم على درارني، بتهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

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وتم الحكم على كل من الناشطين السياسيين سمير بلعربي وحميطوش سليمان بالسجن لمدة سنة منها 4 أشهر نافذة، وذلك بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.

وكان قد صدر حكم إبتدائي على درارني في العاشر من أوت بالسجن لثلاث سنوات مع النفاذ، ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار جزائري.