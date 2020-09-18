مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال العراق

أفادت وزارة الدفاع التركية بمقتل جنديين تركيين وإصابة آخر، بعد أن أطلق "مسلحون أكراد" صواريخ على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة في بيان، إن "عناصر من المنظمة
وفي 16 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" بشمال العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني).
وتعتبر هذه العملية الثانية في شمال العراق ضد هذه المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الماضي.
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