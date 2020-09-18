الرئيس الفنزويلي: تأجيل الانتخابات التشريعية مستحيل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ تأجيل الانتخابات التشريعية المقرّرة في 6 ديسمبر المقبل أمر "مستحيل"، وذلك ردّاً على دعوة الاتحاد الأوروبي كراكاس لإرجاء هذا الاستحقاق.

قال مادورو خلال مؤتمر عبر الفيديو، حضره مرشحون إنّ "الاتّحاد الأوروبي اقترح إمكان تأجيل موعد الانتخابات في فنزويلا لكنّ هذا الأمر مستحيل لأنه استحقاق دستوري، فالدستور ينصّ على وجوب أن تنعقد الجمعية الوطنية الجديدة في 5 يناير 2021".

وأعلن حوالى 30 حزبًا مقاطعتها الانتخابات الرامية لتجديد

الجمعية الوطنية، السلطة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة حاليًا، معتبرة أنّ الاستحقاق مزوّر سلفًا.

لكنّ المعارض هنريكي كابريليس، الذي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية مرّتين، دعا مع ذلك أنصاره إلى المشاركة في هذه الانتخابات.

والخميس قالت "مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا"، وهي تجمّع دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية يسعى لإنهاء الأزمة في هذا البلد، إنها لن ترسل بعثة مراقبة للإشراف على

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سير الانتخابات التشريعية في هذا البلد.

وقالت مجموعة الاتصال في بيان إن "الجدول الزمني الراهن للانتخابات لا يتيح إرسال بعثة مراقبة".

وكانت كراكاس دعت في 2 سبتمبر كلًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للإشراف على سير الانتخابات.

وفي 11 أغسطس، دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل حكومة مادورو إلى تأجيل الانتخابات، معتبراً أن الشروط اللازمة لإجرائها ولإرسال مراقبين للإشراف على سيرها لم تتأمن.

وردّاً على هذه المطالب قال مادورو إنّ "هذا مستحيل، أطلبوا ما تريدون لكن لا يمكننا تحقيق المستحيل، لا يمكننا انتهاك الدستور، هذه فريضة، وبالنسبة إلي يبدو الأمر واضحاً".