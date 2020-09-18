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ًتسارع وتيرة الإصابات بكورونا في بريطانيا ووزير الصحة يُطلق تحذيرًا

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 حذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الجمعة، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس المستجد في جميع أرجاء بلاده، بوتيرة متسارعة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

 وأوضح، في حديث للقناة التلفزيونية "سكاي نيوز"، أن عدد حالات دخول المصابين بالفيروس للمستشفيات لتلقي العلاج تتضاعف هي الأخرى كل أسبوع. وقال إن

"عدد المصابين في المستشفيات يتضاعف كل ثمانية أيام أو نحو ذلك...".

 

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في المقابل، علق الوزير البريطاني، بشأن إمكانية العودة إلى الإغلاق والعزل العام الشهر المقبل على ضوء هذه التطورات، قائلا إن "اللجوء مجددا إلى الإغلاق العام سيكون الملاذ

الأخير"، واعدا بأن حكومة بلاده ستقوم بما يجب لمواجهة تحدي الوباء و" سنفعل ما يلزم للحفاظ على سلامة الناس..." على حد تعبيره.

 

وكان خبراء في مجال الصحة اقترحوا على الحكومة البريطانية الإغلاق العام مجددا خلال أسبوعين في شهر أكتوبر المقبل، للسيطرة على الوباء في هذا البلد الذي يسجل في الأسابيع الأخيرة أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوميا.

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