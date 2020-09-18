لافروف: العقوبات الغربية ضد سوريا أضرت بالدرجة الأولى بالمواطنين السوريين البسطاء

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "قانون قيصر" والعقوبات الغربية الأخرى ضد سوريا، أضرت بالدرجة الأولى بالمواطنين السوريين البسطاء، على عكس ما يصرح به الغرب.
قال لافروف في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن "قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، والعقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد سوريا، التي تزعم هذه الدول أنها أدوات لخنق القيادة السورية، هي في الواقع ألحقت ضررًا بالغًا بالشعب السوري".
وأوضح لافروف أن مجلس الأمن ناقش أخيرًا تطورات الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا: "دافع
وأشار لافروف إلى تجديد الأمين العام للأممالمتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الأيام الأخيرة، نداءه، الذي وجهه قبل أشهر إلى تلك الدول التي تبنت عقوبات أحادية الجانب ضد أي دولة نامية، بوقف هذه العقوبات، على الأقل في فترة مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال وزير الخارجية الروسي إن الدول الغربية لا تزال صماء عن مثل هذه النداءات، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدتها.
وأكد لافروف أن روسيا لن تكف عن إدانة هذه الممارسة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تتبنى قرارات خاصة تعلن أن العقوبات أحادية الجانب غير شرعية وغير قانونية، وأنه تم التأكيد على أنه يجب احترام العقوبات، التي يفرضها مجلس الأمن الدولي فقط.
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