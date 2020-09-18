نتنياهو: سنوسع دائرة السلام لتشمل دولاً أخرى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 12:44 مساءً

غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عبر “تويتر” قائلا” “صنعنا التاريخ في واشنطن حيث أقمنا اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات ومع البحرين، سنرى معا الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعا جدا وهي ستبقى لأجيال”.

وتابع “مكتب الاستثمارات الإماراتي أعلن مجرد أمس أنه سيفتتح فرعا أولا له في إسرائيل، وهكذا يبدو السلام الحقيقي، السلام مقابل السلام”.

واضاف “أطلقنا عصرا جديدا من السلام في الشرق الأوسط، ومحاولات إيران ووكلائها في غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعا”.

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واختتم تغريداته بالقول: “سنضرب كل من يمس بنا، وسنوسع دائرة السلام لتشمل دولا أخرى، وأعلن لكم الآن، ستكون هناك دول أخرى!”

ووقعت الإمارات، الثلاثاء، على معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، فيما وقعت مملكة البحرين على إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض معاهدة سلام مع وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان واتفاق تأييد السلام مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، كما وقع المسؤولون الثلاثة والرئيس الأميركي إعلانا مشتركا.

وأشار الرئيس الأميركي في كلمته قبل التوقيع إننا “هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ”.