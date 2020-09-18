كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل رابع أكبر حصيلة في الإصابات بكورنا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و91186 وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.

وقالت السلطات الروسية إن 134 مريضًا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 19195.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4،946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1،936 مليون حالة شفاء.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

