كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا سيول السودان لـ118 قتيلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات بالبلاد منذ بداية الخريف في يونيو الماضي إلى 118 قتيلًا و54 مصابًا.

وخلال بيان صحفي، قالت وزارة الداخلية السودانية: "إن جملة المنازل المتضررة بلغت 97 ألفًا و804، بينها 40 ألفًا و220 كليًا، و57 ألفًا و584 جزئيا"ً.

وأشارت وزارة الداخلية السودانية، إلى تضرر 97 ألفًا و791 فدانًا زراعيًا، ونفوق خمسة آلاف و950 من رؤوس المواشي.

وتعليقا على ما حدث، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك:" إن فيضانات النيل هذا العام تسببت في خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والمملتكات".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني: "مناسيب النيل وروافده هذا العام، وبحسب وزارة الري والموارد المائية، غير مسبوقة منذ عام 1912".

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وفي سياق منفصل، كانت قد أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان الأربعاء الماضي، رفع الحظر الذي فرضته في ظروف جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية.

وشددت اللجنة في بيانها على أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة والتقيد بالموجهات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من انتقال الوباء وانتشاره بين المواطنين خاصة مع تزايد احتمالات إنشار المزيد من الأوبئة.

وأشارت إلى "أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها لتخفيف الأضرار على المواطنين".

ونبهت، المواطنين إلى أن خطر الجائحة لم ينقشع بعد لذلك يتوجب الحرص على إتباع الارشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة التي تحميهم من خطر الإصابة.