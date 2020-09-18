كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يونيسف تكشف: 150 مليون طفل في دائرة الفقر بسبب جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"يونيسف"،

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولةتقريرا جديدا اليوم الجمعة، كشفت فيه أن جائحة كورونا أسقطت 150 مليون طفل إضافي حول العالم في دائرة الفقر.

فيما كانت قد ذكرت المنظمة أنه منذ بداية الجائحة هناك زيادة بنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.

وأشار التقرير إلى أن أكثر أطفال العالم فقرا يزدادون فقرا، وحذر من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وخلال بيان صحفي، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور: "أكثر ما يثير القلق أننا أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها".

وكشفت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الولايات المتحدة، تجاوز الـ6 ملايين إصابة.

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ونقلت شبكة "CNN"، عن الجامعة، أن عدد الإصابات حتى الآن وصل إلى 6 ملايين و650 ألفًا و570 شخصا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 197 ألفا و244 حالة.

أفادت وسائل الإعلام العالمية بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 "حول العالم تجاوزت حاجز الـ 30 مليونا أمس، الخميس، مما يشير إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" البريطانية أن أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا وصلت إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، أصبح يمثل التهديد الأول للبشرية، والأمن العالمي بعد مقتل نحو مليون شخص بالفيروس خلال الشهور الماضية.