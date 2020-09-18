كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار هائل يهز معهد أمريكي بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في محافظة النجف، دون سقوط إصابات، التي تبعد 180 كيلومترا جنوبي بغداد.

وخلال بيان صحفي، قالت قيادة شرطة النجف:"عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في النجف، وضعت داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع أصابات".

وأوضح البيان أن قيادة الشرطة فتحت تحقيقًا لكشف النتائج ومعرفة الجهة المنفذة.

وفي سياق منفصل، كان قد انتحر 3 نازحين خلال شهر واحد في العراق، وذلك حسبما أعلنه عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي أمس الخميس.

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وعبر بيان صحفي، قال الغراوي:"إن المفوضية وثقت انتحار ثلاثة نازحين في مخيمات النزوح خلال فترة لا تزيد على الشهر، في مخيمات النازحين الإزيديين في دهوك وجبل سنجار".

وأضاف:"الحالات الثلاث كانت ضحايا العنف والاسترقاق في حقبة داعش ممن يعانون آثارًا نفسية عميقة بسبب تعرضهم لهذه الجرائم وفقدانهم لذويهم وطول فترة تواجدهم في هذه المخيمات التي زادت في معاناتهم الإنسانية".

وطالب الغراوي الحكومة بالإسراع في إعادة النازحين طوعًا، ودراسة الأسباب التي دعت إلى ارتفاع معدلات الانتحار في مخيمات النازحين ووضع الحلول والمعالجات العاجلة لها.

وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق في وقت سابق عن ارتفاع كبير في أعداد حالات الانتحار التي حدثت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، والتي بلغت 298 حالة انتحار.

