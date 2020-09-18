في أعلى حصيلة في البلاد.. فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا 10593 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في البلاد، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة لها حتى اليوم 415481 إصابة.

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية في بيانها اليومي تسجيل 50 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 31095 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.