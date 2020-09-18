طقس الجمعة.. أجواء غائمة مع زغات رعدية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة مصحوبة بزخات رعدية فوق كل من الشمال الغربي، والجنوب الشرقي، والسايس، والمنطقة الشرقية، والريف ومحليا بالواجهة المتوسطية.

وستهم سحب غير مستقرة مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط . كما سيكون الطقس مستقرا بباقي المناطق وسماء قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح قوية بالأطلس، والمنطقة الشرقية، والريف والجنوب الشرقي.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 16 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبالقرب من السواحل وسوس، وما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و44 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 34 و39 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 27 و34 درجة بداخل منطقة سوس، والسايس، والريف، والسهول الواقعة غرب الأطلس ووادي ملوية، وما بين 25 و30 درجة جوار سواحل المحيط الأطلسي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طنجة والعرائش وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.