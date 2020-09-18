الاحتلال يعتقل 3 شبان اجتازوا حدود غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم، الجمعة، ثلاثة فلسطينييّن اجتازوا الجدار الأمني بين قطاع غزّة وإسرائيل. وقال الجيش الإسرائيليّ إن الثلاثة كانوا عُزّلا، ودخلوا من شماليّ القطاع. وأضاف جيش الاحتلال أنّه أوقف الشبان ويجري معهم تحقيقًا.

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