شكرا لقرائتكم خبر عن 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخمس وفيات. وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجوبية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22783 حالة منذ بدء تفشي كورونا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 377 حالة وفاة.

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