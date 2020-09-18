شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحذر.. فيروس كورونا "نشط للغاية" والان نبدء بالتفاصيل
ويعكس الارتفاع في حالات الإصابة في فرنسا زيادة حادة في مختلف أنحاء أوروبا، حيث ارتفع عدد الحالات الجديدة في ألمانيا اليوم بواقع أكثر من ألفي حالة، وهي الأكبر منذ أواخر إبريل الماضي.
وطلبت الحكومة الفرنسية من السلطات المحلية اقتراح تدابير للسيطرة على انتشار المرض في ليون ونيس ، اللتين تشهدان بعضا من أعلى معدلات الإصابة.
وقال فيران في مؤتمر صحفي في باريس إن مدينة مرسيليا الواقعة في ساحل فرنسا المطل على البحر المتوسط، اتخذت بالفعل خطوات "قوية" ،على الرغم من أنها قد تضطر إلى اتخاذ مزيد من التدابير مثل حظر التجمعات إذا واصل عدد المصابين في وحدات الرعاية المركزة هناك الارتفاع.
وأضاف فيران إن فرنسا ملتزمة باستراتيجية الإجراءات المحلية للسيطرة على الوباء.وقالت الحكومة إنها تريد تجنب إغلاق وطني جديد ، واشار الرئيس إيمانويل ماكرون ، أمس الأول الأربعاء ، إلى أن المواطنين بحاجة إلى تعلم كيفية التعايش مع الفيروس.
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