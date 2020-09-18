خلية الإعلام الأمني تعلن اعتقال ثمانية متهمين في محافظتين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة عن اعتقال ثمانية متهمين في محافظتي ميسان وصلاح الدين. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات فرقة الرد السريع تستمر بعملياتها الاستباقية والنوعية، حيث تمكنت استخبارات اللواء الثالث من القاء القبض على مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين، وفي الوقت ذاته القت قوة من استخبارات الفوج الرابع باللواء الثالث القبض على خمسة متهمين في القضاء ذاته".



وأضافت الخلية: "كما تمكنت استخبارات الفوج الثالث باللواء الأول من القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء في محافظة ميسان، وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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