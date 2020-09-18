مكملين_مع_إليسا يتصدر الترند في العراق... لمن فاتتهم الحفلة إليكم بعض اللقطات

تصدرّ وسم "مكملين مع إليسا" قائمة المواضيع الرائجة على "تويتر" في العراق، وعدد من البلدان العربية الأخرى.

يعود ذلك الى الحفلة الغنائية الاخيرة للفنانة التي أحيتها ليل الخميس 4 حزيران 2020، وأعادت بثها احدى القنوات العربية يوم أمس، نظرا للنجاح الواسع والشهرة العالمية التي حققتها هذه الحفلة.

وغردت اليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر بالقول: أأنتم مستعدون لمشاهدة الحفلة؟... وفي تغريدة أخرى أشارت الى انها ستكون المرة الأولى التي تشاهد اليسا حفلتها مع مشاهديها على الهواء.

هاشتاغ #مكملين_مع_اليسا تصدّر الترند في العراق وعدد من الدول العربية خلال اعادة الحفلة بعد 3 أشهر من عرضها الأول.

وكان الهاشتاغ قد وصل سابقا للمركز الرابع عالميا يوم عرضت الحفلة مباشرة على منصة شاهد.

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حققت أغنية "صاحبة رأي" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

تشاهدون أدناه بعض الفيديوهات من كواليس الاحتفال.