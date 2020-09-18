كتيبة القيثارة تفتقد نجمها امام استقلال طهران بسبب الإصابة

رياضة 2020-09-18 | 10:53 306 مشاهدة اعلن نادي الشرطة، غياب نجمه محمد قاسم عن صفوف الفريق في مباراته الاخيرة بدور المجموعات في دوري ابطال آسيا امام استقلال طهران الإيراني.

وقال مدرب نادي الشرطة عبد الغني شهد في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي إن "الشرطة سيفتقد خدمات محمد قاسم امام استقلال طهران بعد تجدد اصابته في العضلة الخلفية". وأوضح ان "قاسم سيخضع للفحوص اليوم في (اسبيتار) لمعرفة مدة تأهيله".



وكان قاسم قد غاب عن مباراة الفريق الأولى امام الأهلي السعودي بسبب الإصابة لكنه لعب مباراة المس بعد تعافيه منها، ليعلن النادي اليوم تجدد الإصابة. وكان قاسم قد غاب عن مباراة الفريق الأولى امام الأهلي السعودي بسبب الإصابة لكنه لعب مباراة المس بعد تعافيه منها، ليعلن النادي اليوم تجدد الإصابة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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