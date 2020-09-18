بالفيديو: لهذه الأسباب الصحة تتوقع طفرات وبائية خلال الشتاء المقبل

ويأتي تصاعد الإصابات الأخير بعد قرارات تخفيف إجراءات الحظر شبه الشاملة التي اعتمدتها الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، واكتفت بفرض حظر ليلي للتجوال محدود يمتد من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة فجراً. ويأتي العراق حالياً في المرتبة الخامسة والاربعين عالمياً بعدد الإصابات بالقياس لعدد سكانه.
وفي هذه الاثناء أعلنت السفارة الكورية الجنوبية لدى بغداد عن عزمها تزويد العراق بأكشاك مبتكرة وعدد فحص PCR لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث سيتم تسليمها إلى وزارة الصحة في الأسابيع المقبلة من قبل السفارة الكورية في بغداد ومكتب وكالة التعاون الدولي الكورية. وذكرت السفارة أن الأكشاك المبتكرة توفر طريقة أكثر أماناً وسرعة وفعالية من حيث التكلفة لفحص المرضى.
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