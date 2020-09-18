موسكو تبدي استعدادها للوساطة بين طهران وواشنطن

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، استعداد بلاده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، معتبراً أن محاولات واشنطن للحوار حول مشاكل الشرق الأوسط ضمن مسار معادٍ لطهران "غير مجدية".
وقال لافروف إن "روسيا مستعدة للمساعدة في إقامة حوار بين طهران وواشنطن"، لافتاً إلى "محاولات واشنطن في تشكيل الحوار حول مشاكل الشرق الأوسط ضمن مسار معاد لإيران غير مجدية".
من جانب آخر، قال لافروف، إن "موسكو تأمل في إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية بمجرد ضمان الحد الأدنى من الأمن هناك".
وتابع أن "موسكو ترى تحولات إيجابية للغاية في ليبيا وهناك أسباب للتفاؤل".
من جانب آخر، قال لافروف، إن "موسكو تأمل في إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية بمجرد ضمان الحد الأدنى من الأمن هناك".
وتابع أن "موسكو ترى تحولات إيجابية للغاية في ليبيا وهناك أسباب للتفاؤل".
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