روسيا تبحث عن "الرصاصة الصامتة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ علماء روس في تطوير رصاصة صامتة لا تخلف لهبا عند إطلاقها وتوفر مزيدا من الأمان لمستخدمها وترفع الكفاءة القتالية لقوات الجيش.

وتعتزم روسيا تصنيع رصاصة مسدس بسرعة الصوت، عيارها 9х19 ملم حيث يعمل متخصصون من معهد البحث العلمي المركزي للهندسة الدقيقة، وهو جزء من شركة "روسيتخ" الحكومية، بتطويرها.



وأوضحت الخدمة الصحفية لـ"روستيخ" أنه يوجد في تسليح وكالات إنفاذ القانون المحلية، العديد من الرصاصات من عيار 9х19 ملم - برصاص تقليدي، وبرأس فولاذي، ومع طلقات شديدة الاختراق. ومع ذلك، لا توجد رصاصة صامتة ولا تخلف لهبا عند انطلاقها.

وتتجاوز الرصاصة الجديدة سرعة الصوت باستخدام جهاز إطلاق صامت، بالإضافة إلى ذلك سوف تقلل من تأثير الارتداد.

وسيساعد خفض مستوى الصوت في تقليل التأثير على أجهزة السمع البشرية، فضلاً عن توفير الأمان عند الإطلاق، وستزيد أيضًا من الكفاءة والقدرات القتالية للقوات الخاصة الروسية.