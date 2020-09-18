شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف دعم الإخوان للحركات الإرهابية بهدف نشر الفوضى والعنف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير بالفيديو، الحركات الإرهابية التي يقوم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بدعمها وتمويلها، والدور الذي تقوم به تلك الحركات فى نشر الإرهاب والفوضى فى البلاد، والبيانات التى أصدرتها هذه الحركات الإرهابية، ودعم قيادات جماعة الإخوان لهم، وأدلة أن هذه الحركات الإرهابية نشأت من رحم جماعة الإخوان. Advertisements ولا تزال جماعة الإخوان، تواصل تحركاتها الإرهابية من خلال الحركات التى خرجت من هذه الجماعة، لنشر الفوضى والعنف فى البلاد، بدعم وتمويل من التنظيم الدولى الإخوانى وقطر، والعمل علي نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدول لتهديد أمنها واستقرارها.

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