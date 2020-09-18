شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عادل عامر يؤكد فشل قنوات الإرهابية فى دعوات التشكيك ويشيد بوعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عادل عامر، إن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل الترويج للأكاذيب ونشر الأخبار الكاذبة في محاولة منها للتشكيك في حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، وتشويه صورة المشروعات القومية، مضيفا: في حقيقة الأمر كل هذه الحملات لاقت فشل ذريع، حيث أن المصريين تصدوا لكافة هذه الحملات و أفشلوا مخطط هذه الجماعات على الأرض، وهذا يعود لثقتهم في القيادة السياسية والنتائج الملموسة من هذه المشروعات على أرض الواقع.

وأوضح عامر، أن الجماعة الإرهابية تستغل الملفات والقضايا الجماهيرية من أجل كسب أى تعاطف ولكن كل هذه الحملات مصيرها الفشل الذريع، فعلى سبيل المثال خلال الفترة الأخيرة استغلت هذه الجماعة الإرهابية وقنواتها ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وبدأت في تشويه صورة القانون، ولكن في حقيقة الأمر القانون ليس عقابيا بقدر ما هو تشريع يهدل تنظيم أزمة البناء المخالف.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد يهدف لمراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي فى تحديد قيمة التصالح وهناك العديد من التيسيرات بشأن خطوات التصالح وما يتم على أرض الواقع، عكس ما تروج له جماعة الإخوان الإرهابية، وعدم إزالة مخالفة مأهولة بالسكان، وهذا كله يؤكد كذب الجماعة الإرهابية وكيف أنها تسعى لتشويه صورة مؤسسات الدولة.

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وأشاد عضو البرلمان، بوعى المصريين وتصديهم لحملات التشكيك ومحاولات تزييف الوعى، لافتا إلى أنه من ضمن الإنجازات التي شهدها ملف الثروة العقارية على سبيل المثال تم إنفاق 350 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات وتطويرها وإنشاء طرق وإصلاح البنية التحتية لتشهد مصر تنمية حقيقية خلال الأعوام القادمة، كما تم إنشاء 240 ألف وحدة إسكان اجتماعى مجانية، وهذه النجاحات في ملف واحد على سبيل المثال أصابت الإرهابية بالجنون.