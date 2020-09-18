شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تكذب شائعة إلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التعليم العالى فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، مؤكدةً أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة في تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا والألعاب والمنافسات الإلكترونية خلال العام الجامعي الجديد، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتطلب حضوراً فعلياً للطلاب سيتم تفعيلها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

وفي سياق متصل، سيتم الإعلان عن جدول تنفيذ الأنشطة الطلابية لكافة الكليات (النظرية – العملية) وفق جدول أيام حضور الطلاب الفعلي للكليات والجامعة، بالإضافة لما سيتم تفعيله من أنشطة من خلال برامج (أونلاين)، كما سيتم إجراء بث مباشر للعديد من الورش على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع العديد من الفيديوهات والمقاطع التوعوية القصيرة لمجموعة من الإعلاميين والمذيعين والمؤثرين حول طرق التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعقد دورات تدريبية متخصصة لرفع مهارات وقدرات القيادات الطلابية والقيادات من شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأخصائي ومديري رعاية الشباب من خلال برامج (أونلاين)، وبالتنسيق مع المراكز المتنوعة بمراكز تطوير التعليم الجامعي الموجودة بكل جامعة لتحقيق الاستفادة القصوى والتنمية المنشودة، كما سيتم إقامة حفلات فنية (أونلاين) من فرق ومنتخبات الجامعات وعلى مسارح الجامعات مع البث المباشر على الصفحات الرسمية أو برامج اليوتيوب لكل جامعة