رجال وسيدات.. نقابة الأطباء في السويس تحذر من "منتحلي الصفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

طالبت نقابة الأطباء في السويس المواطنين بالحذر من منتحلي صفة الأخصائيين ومقدمي الخدمات الطبية من غير الأطباء، وخطورة ذلك على صحة المواطنين.

وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هناك مدرسين تربية رياضية يمارسوا مهنة العلاج الطبيعي ويدعون حصولهم على دراسات في العلاج الطبيعي، وطالبت أيضا بالحذر من السيدات اللاتي يعملن في صالونات التجميل ويمارسن عمل طبيب الأمراض الجلدية ويصفن كريمات مجهولة المصدر أو عمل حقن لإجراء جلسات علاجية أو تجميلية للجلد.

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وكذلك الحذر من غير الأطباء الذين يدعون الاختصاص في علاج السمنة أو النحافة، وكتابة روشتة أدوية بدون ترخيص بمزاولة مهنة الطب.

وطلبت النقابة من المواطنين، إذا صادفوا أية مخالفات من المشار إليها أو غيرها من مدعي ممارسة الطب، إبلاغ إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالسويس أو نقابة أطباء السويس فورا، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن السويس تشهد انتشارًا لتلك المخالفات، والتي تحولت إلى ظاهرة، لا تظهر أضرارها إلا بعد الوقوع تحت أيدي منتحلي صفة الأطباء.