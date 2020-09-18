اليوم.. "أوقاف الأقصر" تفتتح 3 مساجد بعد تطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تفتتح مديرية الأوقاف في محافظة الأقصر 3 مساجد، اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من أعمال إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة.

وقال الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر إن المساجد الثلاث هي من بين المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة، وهي: "مسجد الغرز بقرية الغرز بمركز ومدينة أرمنت، ومسجد النور بمدينة الأقصر، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينية.

وأوضح أن ذلك بحضور قيادات الدعوة بإدارات بندر الأقصر والزينية وأرمنت وغيرها من الادارات التابعة للمديرية، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وعدد من المواطنين.