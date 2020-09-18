مصرع شاب غرقا في مصيف بلطيم بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
لقي شاب مصرعه، غرقا، اليوم الجمعة، أثناء استحمامه في مياه البحر المتوسط، بمصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ.
تلقت نقطة شرطة مصيف بلطيم، بلاغا بغرق الشاب "م.ع"، 21 سنة، ويقيم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء استحمامه بمياه البحر المتوسط، بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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