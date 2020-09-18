مصرع طفل وإصابة آخر إثر حادث سير في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه، وأصيب آخر بكسور، اليوم الجمعة، في انقلاب مركبة دراجة آلية "تروسيكل"، أمام قرية الأشراف الشرقية في قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا بمصرع رجب خالد عبد العاطي، 12 عامًا، وإصابة أحمد فاضل إبراهيم ١٨ سنة، في حادث سير.

حُرر محضرًا بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.