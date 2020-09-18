اليونيسف: جائحة كورونا جعلت 150 مليون طفل إضافي يغرقون في براثن الفقر

كشف تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن تفشي جائحة كورونا جعل 150 مليون طفل إضافي حول العالم في دائرة الفقر وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت المنظمة أنه منذ بداية الجائحة هناك زيادةبنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.
وأشار التقرير إلى أن أكثر أطفال العالم فقرا يزدادون فقرا، وحذر من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، في بيان صحافي: "أكثر ما يثير القلق أننا أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها".
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