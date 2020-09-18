تسارعت الإصابات الجديدة بكوفيد -19 في جمهورية التشيك حيث سجلت أكثر من 3000 حالة في يوم واحد لأول مرة اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من تجاوز الإصابات اليومية حاجز الألفين للمرة الأولى. الألفين للمرة الأولى. وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة واحدا من أكبر الارتفاعات في عدد الإصابات الجديدة بفيروس في أوروبا، حيث تجاوز عدد الحالات اليومية 1000 حالة لأول مرة في سبتمبر. كورونا في أوروبا، حيث تجاوز عدد الحالات اليومية 1000 حالة لأول مرة في سبتمبر. وبحسب بيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الجمعة، رصدت البلاد 3130 حالة جديدة أمس الخميس ارتفاعا من 2137 في اليوم السابق. ويبلغ إجمالي الإصابات في التشيك 44155.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشيك تسجل 3000 إصابة بكورونا خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.