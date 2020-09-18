ذكرت الشرطة العراقية في محافظة النجف اليوم الجمعة أن عبوة ناسفة انفجرت داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات دون إصابات في المحافظة التي تبعد 180 كيلومترا جنوبي بغداد. كيلومترا جنوبي بغداد. وذكرت قيادة شرطة النجف في بيان صحفي "أن عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في النجف وضعت داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع إصابات". الماضية داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في النجف وضعت داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع إصابات".

وأوضح البيان أن قيادة الشرطة فتحت تحقيقا لكشف النتائج ومعرفة الجهة المنفذة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العراقية: انفجار في المعهد الأمريكي لتعليم اللغات بالنجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.