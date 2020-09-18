تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 22 ألفا و783 إصابة وفقا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس اليوم الجمعة سجل أكثر من 100 لليوم الـ36 على التوالي في ظل استمرار انتشار الفيروس في البلاد خاصة في منطقة سول العظمى.
وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض أنه
وبلغ عدد الدول المعنية بالإصابات الوافدة 11 دولة، حيث جاءت 4 إصابات من كل من أوزبكستان والولايات المتحدة وإصابة واحدة من كل من بنغلاديش والفلبين وقرغيزستان وإندونيسيا ونيبال وكندا وهولندا وإيطاليا وتركيا.
وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 228 حالة إلى 19 ألفا و771 حالة، وانخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 107 أشخاص إلى 2635 شخصا.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 5 حالات إلى 377 حالة.
وانخفض عدد الحالات الصحية الحرجة والخطرة بمقدار 10 حالات مقارنة مع عددهم يوم أمس وصولا إلى 150 حالة.
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