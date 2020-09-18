أعلنت الرئيسة المؤقتة فى بوليفيا، جانين آنييز، عن سحب ترشيحها للانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى البلاد يوم 18 أكتوبر المقبل وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء إعلان آنييز على خلفية تأخرها فى استطلاعات الرأى العام عن المرشح الاشتراكى لويس أرسى منحزب الرئيس البوليفى السابق إيفو موراليس، الذى استقال من الرئاسة وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية وتحت ضغط من الجيش عام 2019.
جدير بالذكر أن ترشح آنييز للرئاسة أثار جدلا، حيث تعهدتالرئيسة المؤقتة منذ توليها السلطة بقيادة البلاد نحو انتخابات جديدة وعدم الدخول فى السباق بنفسها.
ويتصدر استطلاعات الرأى العام حاليا المرشح الاشتراكى أرسي، إلى جانب ممثل تيار الوسط كارلوس ميسا، الذى كان منافسا لإيفو موراليس فى الانتخابات التى أثارت نتائجها الرسمية احتجاجات وانتهت برحيل موراليس، الذى كان يحكم البلاد منذ عام 2006.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيسة المؤقتة في بوليفيا تعلن انسحابها من السباق الانتخابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.