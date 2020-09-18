ترامب لن يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 10 دقائق

أفاد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الصحافيين على متن طائرة “اير فورس وان” الرئاسية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحضر شخصيا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر الأسبوع المقبل، وفقا لتقرير إعلامي مشترك.

ويعد القرار تحوّلا في موقف ترامب بعدما قال الشهر الماضي إنه ينوي إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وإن كان غيره من قادة العالم فضّلوا عدم التوجّه للاجتماع نظرا لوباء كوفيد-19.

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وأكد ميدوز للصحافيين الذين رافقوا ترامب أثناء توجهه إلى ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي، أن الرئيس لن يحضر شخصيا الدورة الـ75 للجمعية العامة التي ستنعقد بشكل أساسي عبر الإنترنت جرّاء الأزمة الصحية.

ويتواصل الجزء الأساسي من اجتماع الجمعية العامة هذه السنة، أي عندما يتناوب قادة العالم على إلقاء الخطابات، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 21 أيلول/سبتمبر حتى 29 من الشهر.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات الثلاثاء على أن دورة العام الجاري ستركز على الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 إضافة إلى “السلام والأمن ونزع السلاح وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة”